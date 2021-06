Este mes de xuño cúmprense 90 años dun fito histórico para o Patrimonio cultural de España. Sucedeu cando o Goberno provisional da IIª República aprobou o Decreto de 3 de xuño de 1931 (publicado na Gaceta de Madrid, nº 155, de 4 de xuño de 1931), en virtude do cal 789 elementos patrimoniais españois foron declarados monumentos histórico-artísticos pertencentes ao Patrimonio Nacional. Entre eles atopábanse catro do Baixo Miño: a Catedral de Tui, o Convento de Santo Domingo, tamén en Tui, o Mosteiro de Oia e o Castro de Santa Trega, na Guarda. A súa proclamación como Monumentos Nacionais era a culminación do esforzo de moitas persoas empeñadas en sacar do esquecemento primeiro, e poñer en valor despois, todas esas xoias patrimoniais. Tal foi o caso do Mosteiro de Oia e o Castro de Santa Trega.

Precisamente para celebrar o 90 aniversario da declaración BIC destes dous emprazamentos organízase esta mañá unha andaina “De monumento a monumento polo Camiño Portugués da Costa”, con saída en Oia e chegada na Guarda, da que participan máis dun cento de persoas

O obxectivo desta conmemoración é o mesmo que en orixe motivou aos que loitaron pola proclamación destes monumentos como parte do Patrimonio Nacional hai case un século, poñer en valor estes tesouros nacionais

Monte Santa Trega

O historiador local, Joaquín Miguel Villa, explica que o Castro de Santa Trega foi descuberto en 1913 con motivo da apertura da estrada de subida ao monte, un dos obxectivos fundacionais dunha asociación de guardeses chamada Sociedad Pro-Monte Santa Tecla (1912-1979), creada un ano antes coa finalidade de embelecer o propio monte e os edificios relixiosos do seu cumio. A aparición das ruínas dun enorme poboado castrexo converteron ás escavacións arqueolóxicas no proxecto estrela de dita sociedade, poñendo en marcha, ao mesmo tempo, unha das primeiras campañas turísticas en España, que chegou incluso ata América. Así foi como, en menos de dúas décadas, o monte Trega convertérase en todo un referente turístico en Galicia, chegando a ser o segundo lugar máis visitado despois da catedral de Santiago de Compostela. E o mérito principal deste logro correspóndelle ao presidente de dita Sociedade Pro-Monte, Manuel Lomba Peña, un indiano puertorriqueño a quen os seus coetáneos honraron a súa morte cun obelisco levantado na súa memoria na cima do monte.

Mosteiro de Oia

O Mosteiro de Oia é un edificio relixioso construído no século XII por unha comunidade de monxes benedictinos, adscrita dende moi cedo á rama do Císter. A súa vida monacal tivo nada menos que sete séculos de existencia, ata que, coa Desamortización de 1836, os monxes foron exclaustrados e o edificio –excepto a igrexa– vendido en poxa pública. Anos máis tarde, en 1870, o seu primeiro propietario vendeu o mosteiro ao indiano puertorriqueño Joaquín Alonso Martínez, natural e veciño da Guarda. A súa morte o cenobio pasou ao seu irmán Bernardo e este transmitiullo a súa vez aos seus fillos, ata que o último deles, María Alonso Alonso, vendeuno en 1945. Foi neste último período cando aparece a figura de Juan Rey Iglesias, párroco de Santa María de Oia no primeiro terzo do século XX. Unha vez á fronte da parroquia dedicouse a investigar a historia do mosteiro, que publicaría en prensa entre os anos 1915-1917, para iniciar despois unha campaña destinada a conseguir que o cenobio fose declarado Monumento Nacional; como así sucedeu finalmente. Ao falecer foi enterrado no atrio da igrexa, xusto enfronte do edificio ao que consagrou grande parte da súa vida.