Proporcionar a persoas en busca de emprego os coñecementos e as habilidades necesarias para realizar o traballo no sector do comercio e impulsar a súa inserción ou reincorporación laboral é o obxectivo co que unha vintena mulleres están a asistir ao curso “Actividades Auxiliares de Comercio” organizado pola Concellería de Igualdade do Concello de Baiona.

Así, entre as competencias xerais que adquirirán as asistentes a esta acción formativa atópanse a de operacións auxiliares de punto de venta, preparación de pedidos, manipulación e movementos con transpalés e carretillas de man (inclúe carné de carretilleira), atención ao cliente e calidade do servizo, operacións de caixa en venta, prevención de riscos laborais, inglés básico para comercio e busca activa de emprego.

A actividade forma parte da terceira e última fase do programa “Emprégate desde a Igualdade”. Ademais das 16 mulleres desempregadas que forman parte do programa participan do curso outras decena de mulleres máis que se amosaron interesadas en formase para traballar en tendas, comercios, supermercados e grandes superficies comerciais.

O curso celébrase de xeito presencial en grupos a través dun itinerario integrado e personalizado, con accións de apoio e acompañamento ao proceso de inserción laboral. Son un total de 210 horas, das cales 40 son de prácticas en empresa.

Co fin de manter as medidas de prevención ante a COVID-19 e atendendo ás necesidades de conciliación familiar e persoal das participantes, establecéronse varios grupos para asistir de luns a venres en horario de 09.00 a 13.00 horas.

Emprego feminino

A Concellería de Igualdade do Concello de Baiona, a través do Centro de Información á Muller, puxo en marcha no mes de novembro o programa “Emprégate desde a Igualdade” para mellorar a inserción socio laboral das mulleres.

Esta iniciativa, promovida de forma conxunta co Instituto das Mulleres e para a Igualdade de Oportunidades, busca incrementar a empregabilidade das mulleres mellorando as súas expectativas e a súa calidade de vida.

Nesta actividade en concreto, o obxectivo é facilitar a súa incorporación ou reincorporación ao mercado laboral, mediante formación de capacitación técnica e prácticas en empresa, e itinerarios individualizados de inserción, que engaden á formación, os servizos de orientación e intermediación laboral.