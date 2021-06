Ás portas do verán e co bo tempo, o Concello de Soutomaior ten xa programada unha morea de eventos culturais para todos os públicos. Unha de morea de actividades para este mes de xuño e algunhas xa anunciadas para xullo. Hoxe é a quenda do cinema en galego, que se repetirá, alomenos, os vindeiros cinco sábados. A cita será sempre ás 22.00 horas, a de hoxe e as tres seguintes serán no multiusos de Arcade. Esta noite proxectarase “O que arde”, o sábado 12 “Ons” e o 19 “A illa das mentiras”, tamén o venres 11 poderemos ver “Elisa e Marcela”, desta vez a sesión comezará ás 21.30 horas. Xa dende o 26 de xuño, a sala de cine trasladarase ao exterior, concretamente á Alameda Talo Río, onde se proxectará as películas “Cuñados”, “Nación” (3 de xullo) e “Padre no hay más que uno” (10 de xullo).

Día dos océanos

O vindeiro martes, con motivo da celebración do Días dos océanos, a praia do Peirao en Arcade acollerá, a partir das 18.00 horas, unha actividade dirixida a nenos. Haberá contacontos e obradoiro marítimo para diferentes grupos, segundo a idade, un para nenos de 4 a 7 anos e outro de 8 a 12 anos.

E na xornada seguinte, tamén en horario de tarde, continuarán as actividades para os máis cativos da casa, desta vez na biblioteca municipal onde se organizará o obradoiro de escritura creativa “Imaxinando letras”. Haberá unha sesión de 17.00 a 18.00 horas para nenos de 6 a 8 anos e outra de 18.15 a 19.30 hora para nenos de 9 a 13 anos.

Venres de contos

E logo de onte celebrarse “Rosa e azul”, un espectáculo de narración oral, unha sesión de contactontos teatralizados que trata a diversidade e racha cos estereotipos de xénero e o binarismo imposto dende que nacemos, os vindeiros venres volverán os contos. Así, para o día 11, ás 19.00 horas no multiusos de Arcade, está programado “Príncipas e princesos” de Pablísimo. Contos de valentes princesas enfrontándose a dragóns e de príncipes que lavan roupas, unha divertida reflexión sobre a igualdade.

O venres 18 “Lendas da Peneda”, contacontos e música popular galega da man do grupo Poalleira, ás 21.00 horas na Peneda.

O venres 25, a partir das 19.00 horas no exterior do multiusos, teatro e música con “Xogos Paporrubio”. Paporrubio é un paxaro pequeno, imaxinativo e xoguetón que ten como propósito divertir. Calzado cuns zocos, guía a nenos e maiores por unha chea de xogos. Terán que descubrir como se xoga a algúns mentres que noutros se sorprenderán coas historias que lles contarán animais de granxa, feitos con xoguetes, marionetas e xigantes. O fin é que os pequenos coñezan a cultura agraria.

Encontros lingoreteiros

E para os venres do mes de xullo están programados “Encontros lingoreteiros: arte e lingua”. O día 2 haberá contaconto e obradoiro sobre Maruxa Mallo, o día 9 Xulia Minguillón e o 16 de Laxeiro. Serán todos ás 19.00 horas, o primeiro no Peirao, o segundo na Xunqueira e o terceiro en Camboa.