A música soará nas rúas de Tui os venres do mes de xuño e da primeira quincena de xullo da man do alumnado e profesorado do Conservatorio Profesional e da Escola de Música, co apoio da Concellería de Cultura

Con concertos e actividades, a realizar en horario de tarde, amosarán á poboación os froitos do traballo realizado ao longo deste curso 2020/21, que estivo marcado polas restricións derivadas da pandemia da COVID-19.

A primeira das citas foi onte, a cargo do alumnado de Música e Movemento e o seu profesor Eduardo Rodríguez, e as seguintes serán o 11, 18 e 25 de xuño e o 2 e 9 de xullo, sempre que as condicións climatolóxicas o permitan.