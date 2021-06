A lenda da Coca é unha das máis importantes da vila dos viadutos que dá lugar a unha das festividades máis coñecidas de Redondela, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, e que este ano volve, aínda que dun xeito especial por mor da COVID-19. “Non son as festas de sempre, as que nos gustan a todas as redondelás e redondeláns, pero son, pese a todo, as Festas da Coca”, subliña a alcaldesa Digna Rivas ao mesmo tempo que adianta que “o vindeiro ano, en que esperemos a pandemia estea superada, Redondela vivirá unhas Festas da Coca como sempre foron, de celebración nas rúas, coa Danza das Espadas e das penlas que forman parte inseparable da nosa propia identidade”. E é que nesta ocasión non se celebrarán dada a imposibilidade que tiveron os participantes de realizar os ensaios.

Conta a lenda que hai séculos vivía en Redondela un dragón que levaba as rapazas máis fermosas da vila para a súa guarida, situada baixo a ponte da Illa de San Simón. Os mozos mariñeiros fartos das maldades da becha decidiron darlle caza alzando as súas espadas e tras unha longa batalla estes resultaron vitoriosos. Unha vez medio morto o animal rescataron as súas prisioneiras e levaron o corpo ao centro da vila, onde, agarrando as espadas uns dos outros, comezaron a bailar ao redor do tormento ao que deran fin. E para lembrar esta historia ancestral, todos os anos no desfile do Corpus Christi sácase polas rúas unha figura da Coca e realízase a “Danza das espadas” e a “Danza das Penlas”.

Sete alfombras florais

As alfombras florais son menos ca outros anos, coa fin de evitar aglomeracións nas rúas, e realizáronse en diferentes emprazamentos: praza do Concello, adro da igrexa parroquial, rúa Adro, praza Reveriano Soutullo (praza de Lenda), Casa da Torre e praza José Figueroa. Os tapices foron confeccionados no amencer do xoves coa intención de que permanezan ata mañá domingo, día no que se elaborará unha máis, na rúa Rita Regojo, en Vilavella. Nesta ocasión non se fixeron para logo pasar sobre elas a procesión, como tradicionalmente, senón a modo de mostra e exposición.

De xeito paralelo, a Concellería de Eventos que xestiona Marta Alonso, elaborou un programa de actividades que comezou antonte, festividade local en Redondela e rematará mañá domingo. Pasarrúas, desfile da Coca escoltada polos xigantes e cabezudos e con acompañamento musical e varios concertos na Alameda de Castelao.