Os concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán, a través dos seus centros de información á muller (CIM) tamén teñen previsto cadanseu campamento de verán co fin de axudar ás familias a conciliar en época estival.

A Concellería de Igualdade de Baiona organiza “Escola de Verán 2021” dirixido a nenos nacidos entre o ano 2009 e 2017 en cuxas familias ambos os proxenitores atópense en situación laboral activa ou familias monoparentais en situación laboral activa. O programa desenvolverase ao longo do mes de xullo de luns a venres de 08.00 a 15.00 horas no CPI Cova Terreña e no CEP de Sabarís. Haberá flexibilidade no horario de entrada (de 08.00 a 09.15 horas) e no de saída (de 13.45 a 15.00 horas).

En Nigrán o “Campamento de verán 2021”, dirixido a crianzas nada entre 2009 e 2018, desenvolverase do 23 de xuño ao 30 de xullo, de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas, con posibilidade de ampliación dende as 07.45 e ata as 15.15 horas.

O Centro de Información á Muller (CIM) de Gondomar pon en marcha unha nova edición do campamento urbano “Gondoverán” durante o mes de xullo en horario de mañá (de 09.00 a 14.00 horas, con posibilidade de comezar unha hora antes e alongar outra máis). Ofertáronse un total de 100 prazas para empadroados no Concello nados entre os anos 2008 e 2018 e cuxos proxenitores sexan persoas traballadoras en activo.