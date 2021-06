O Concello de Baiona vén de presentar a súa oferta deportiva de campamentos de verán para nenos de entre 4 e 16 nenos. Son un total de 18 modalidades nas que este ano se incorporan como novidades os campus de deportes urbanos, o de fútbol americano, pádel e tenis de mesa. Cada un deles celebrarase ao longo dunha semana, iniciándose as actividades a finais deste mes de xuño e prolongándose ata comezos de setembro. Así os primeiros campus, que son os de danza e tenis darán comezo o 28 de xuño ata o 2 de xullo e os últimos en celebrarse serán un dos dous de deportes náuticos do 24 ao 28 de agosto e bádminton do 30 de agosto ao 4 de setembro, habendo entre tanto atletismo, baloncesto, ciclismo, patinaxe, multideporte, volei praia, ximnasia rítmica, loita olímpica, fútbol e fútbol sala nun total de 10 semanas de práctica deportiva.

O prazo de inscrición xa está aberto e pode facerse nas oficinas de Deportes situadas no pavillón municipal. O prezo oscila entre os 25 e 50 euros dependendo a modalidade establecéndose un paquete de 200 euros por 5 campus ou de 300 euros para 10. Para unha maior información poden consultar a web www.baiona.gal ou chamar ao número de teléfono 986.356.558

Por outra banda, os vindeiros días 23, 24 e 25 de xuño organízase unha nova campaña escolar de fomento de deportes náuticos “Semana Azul 2021”, onde os participantes (de 8 anos en adiante) poden introducirse e practicar vela lixeira, pádel surf, windsurf, piragüismo, surf e kitesurf. As actividades son gratuítas e as prazas son limitadas. A inscrición está aberta dende o 1 de xuño para os escolares dos centros públicos de Baiona e dende o día 11 para o resto.