O Balonmán Cañiza feminino ten o título de Campión Galego en Primeira Autonómica Feminina. Un logro que xa acadara o ano pasado, tras non perder nin un so partido. Sin embargo,debido á pandemia da COVID-19, que bloqueara todo tipo de actividade deportiva, non foi posible no 2020 disputar o partido de ascenso de categoría a la División de Honor Prata.

Enma Pérez, Ana Rodríguez, Lucía Afonso, Laura Noemi González, Iria Gómez, Mª de las Nieves Guerrero, Sofía Alvarez, Begoña Ibáñez, Carla Abad, Pamela Arca, Ana Orge, Sara Carril, Alexia Penabella, Olalla Penabella, María Montero, Alba Afonso e Alejandra Carballo son as 17 campionas, que foron recibidas no Concello como recoñecemento, e que poderán xogar este ano a Fase de Ascenso a División de Honra Prata, os días 4, 5 e 6 de xuño.