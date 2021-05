Persoas maiores, con alzhéimer e outras demaencias, de Salceda de Caselas traballan a estimulación coa posta en marcha dun horto terapéutico.

Trátase dunha iniciativa levada a cabo a través da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras demencias de Galicia (Afaga) nas instalacións que recentemente veñen de estrear da antiga escola de Vendanova

Afaga continúa traballando na vila aproveitando ao máximo este novo espazo a disposición dos seus usuarios organizando actividades destinadas tanto a eles como aos seus familiares, sempre co obxectivo último de mellorar a calidade de vida de ambos. Así, fai uns días comezaron a preparar este horto, cuxa actividade ten numerosos beneficios tanto para a estimulación funcional como para a estimulación cognitiva (atención, memoria, funcións executivas...) xa que faise lembranza de tódolos coñecementos sobre o campo e se planifican as tarefas. Ademais, axuda a mellorar o estado de ánimo e a autoestima (sentimento de utilidade e logro) e se fomenta a sociabilidade e a cooperación.

Unha aprendizaxe colectiva no que, neste caso en concreto, as persoas usuarias son, sen dúbida algunha, as mellores mestras.