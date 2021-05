A Eurocidade Tui-Valença vén de presentar unha nova aposta cultural. Tres días de música e encontros profesionais en localizacións emblemáticas de ambos municipios. Así será o MUMI (Músicas no Minho)2021, que bota a andar co obxectivo de crear novos mercados para as músicas galega e portuguesa. Artistas, axencias, empresas, profesionais da xestión cultural, xornalistas e público xeral daranse cita do 9 ao 11 de setembro neste primeiro encontro profesional de música e cultura organizado polos dous territorios ibéricos.

“Estamos ávidos de espectáculo”. Así o proclamaba o presidente da Cámara Municipal de Valença, Manuel Rodrigues, na presentación do MUMI 2021. Xunto a el, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro e representando á organización do MUMI, César Cardoso e Manuel Vicente Roxo. “Non temos dúbida de que o MUMI vai converterse na feira musical de referencia do oeste peninsular”, subliñou o rexedor tudense. O encontro do sector musical, que terá programación aberta á cidadanía, repartirá a súa actividade entre Valença e Tui e xa ten o compromiso e interese de ambos municipios para 2022.

Máis de 50 concertos

Dende a organización remarcan o carácter de punto de encontro que terá o MUMI despois dun ano tan difícil para o sector musical pola pandemia. “O MUMI pode ser o punto de partida para a recuperación creando un espazo de encontro onde vernos as caras e construír unha relación estable entre axentes e empresas galegos e portugueses”, sinalou Roxo.

A organización prepara un programa de encontros para empresas e festivais, actividades formativas e obradoiros, así como moita música ao vivo. “No MUMI sabemos da importancia da proxección pública, de programar concertos nas rúas de Tui e Valença abertos á cidadanía. Serán máis de cincuenta concertos nas dúas edicións nun territorio único como é a Eurocidade”, apuntou Roxo.

O alcalde tudense sinalou que “este territorio é o mellor escaparate para unha feira coma esta e as institucións imos implicarnos”. Cabaleiro fixo fincapé na magnitude e singularidade dun territorio como o que conforman Tui e Valença. “O futuro de Galicia está en Portugal e boa parte do de Portugal está en Galicia. Estamos ante unha das poucas fronteiras en Europa de carácter urbano”.