Consolidar ao castro de Santa Trega como un referente na aprendizaxe dos arqueólogos do futuro por medio dunha escola permanente de arqueoloxía na que cada verán cinco alumnos do máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade da Universidade de Santiago de Compostela terán oportunidade de formarse como profesionais, levando a cabo prácticas de escavación, rexistro, topografía, flotación ou mostraxe. Ese é un dos obxectivos do proxecto Trega 2020+5 que vén de impulsarse na Guarda.

A comezos de ano o Concello daba a coñecer esta iniciativa coa que se pretende desenvolver o potencial patrimonial, social, cultural e científico do castro de Santa Trega a través dunha actuación integral, de carácter conxunto e coordinado dos diferentes axentes sociais e entidades administrativas envoltas na conservación e promoción do monte.

Cinco anualidades

Recuperar e consolidar os sectores do castro escavados entre 1910 e 1930, manter de forma sostida no tempo o conxunto das estruturas escavadas no castro e expostas ao público e investigar e afondar no coñecemento arqueolóxico do castro co fin de crear contidos destinados á divulgación e ao incremento da valorización do patrimonio. Estes son os tres eixos fundamentais en torno aos que se desenvolve o proxecto.

Baixo a dirección científica de Brais Currás da EST-AP do CSIC, e nun proxecto de 5 anualidades, os traballos de recuperación das escavacións antigas do castro permitirán acceder a novos datos que aportarán un coñecemento máis fondo do asentamento.

Así, proponse a reescavación de varios sectores do castro. A actuación arqueolóxica permitirá recuperar boa parte da información dos traballos antigos e afondar no seu coñecemento por medio da aplicación das novas tecnoloxías.

A importancia do citado proxecto, que conta coa colaboración e financiamento do Padroado do Monte Trega e a colaboración das Comunidades de Montes da Guarda e Camposancos, fixo que o alcalde da localidade e presidente do Padroado, Antonio Lomba, activase o inicio deste proxecto neste mesmo ano.

Primeira actuación

Tramitouse unha modificación do orzamento do Padroado para que sexa posible acometer a restitución do lintel da porta norte do xacemento castrexo. Esta actuación permitirá seguir pondo en valor o xacemento castrexo cun elemento que aportará unha maior comprensión do recinto, esta será a primeira das moitas inversións que se esperan para o que constitúe, segundo os expertos nesta materia, o maior xacemento castrexo de todo o noroeste peninsular.

Xunto con esta actuación procedeuse tamén a dotar consignación para a redacción do proxecto de reforma dos aseos no cume no monte Trega.