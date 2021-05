A mocidade coas letras galegas. Baixo este lema o Porriño celebra o 17 de maio con diversos actos que deron comezo esta mesma semana. A Praza do Cristo acolleu unha mañá de actividades que comezou e rematou coas pancartas conmemorativas elaboradas polo alumando do IES Ribeira do Louro que as deseñou e posteriormente se instalaron nas fachadas do centro cultural e da casa do Concello, onde permanecerán expostas durante todo este mes de maio. De xeito paralelo, celebráronse obradoiros de rap no se levou a cabo unha reinterpretación de poemas de Xela Arias, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas.

Promover o uso da lingua galega entre a mocidade a través dun achegamento máis atractivo e usando os seus códigos nas actividades alternativas baseadas na cultura urbana, concretamente no rap, á vez que se dignifica a lingua galega, usando como vínculo artístico, musical e plástico, a figura de Xela Arias, aportando o recoñecemento da poeta e toda a súa traxectoria vital, son os obxectivos desta iniciativa.

Exposición

Por outra banda, antonte inaugurouse, no vestíbulo do centro cultural a exposición, de fotografía e texto, “A poesía do retrato”. Unha xuntanza de retratos realizados por Xulio Gil en diferentes épocas de Xela Arias, emparellados con fragmentos da poesía dispersa da escritora.

O acto de inauguración contou coa actuación do pianista Brais González Pérez

A mostra permanecerá aberta ao público ata o 30 de maio.