O Concello de Nigrán sumouse á celebración do Día Internacional do Jazz convocando un ano máis o xa tradicional concurso de carteis ‘Quin Alborés’, dotado con 500 euros á proposta gañadora, e que ten como obxectivo difundir a imaxe do Nigranjazz neste XV aniversario, que se celebrará os días 30 e 31 de xullo. Haberá masterclass, actuacións de artistas e jam sesion.

O prazo de presentación de propostas xa está aberto e remata o 7 de xuño. As bases para participar poden consultarse na web do Concello ou na propia casa consistorial.

O certame rende homenaxe desde o ano 2010 ao falecido artista nigranés Quin Alborés, gran amante do xénero e quen impulsou o festival desde o seu comezo deseñando os tres primeiros carteis

Como en cada edición, o concurso está aberto a persoas físicas maiores de 18 anos, podendo presentar cada unha delas (individualmente) un máximo de dúas obras, coa condición indispensable de ser inéditas e cunha estética relativa ao mundo do jazz. Os orixinais realizaranse en formato vertical, en tamaño A2 (594 x 420 mm.) e deben ser anónimos de acordo co previsto nas bases, podendo enviarse por correo electrónico a info@nigran.org ou correo certificado ou entregarse no rexistro do Concello seguindo as indicacións facilitadas nas devanditas bases.

“Non podemos obviar que esta crise afecta en sobremaneira a este sector cultural ao cancelarse case todos os eventos desde hai xa máis dun ano, por iso somos os primeiros en apoialo mantendo o festival e ofrecendo o noso espazo fundamentalmente para os músicos galegos”, explica o alcalde, Juan González.