Traballadora da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) e voluntaria no Concello de Mos, Guadalupe Ordóñez Torres vén de proclamarse gañadora dos Premios Cidadanía Comprometida 2021, na categoría de “Voluntariado contra a fenda dixital”. Galardón que recibirá esta mesma mañá nun acto virtual, no marco da celebración do Foro, que é o principal evento que organiza Fundación Esplai e que, este ano, leva por título “Mocidade Comprometida coas persoas maiores”.

Guadalupe desenvolve voluntariado no concello mosense desde 2016 a través do programa de Voluntariado Dixital que impulsa a Xunta de Galicia, e desde entón é a persoa dinamizadora TIC do municipio. Dende o consistorio destacan a súa capacidade de liderado; a súa personalidade, que contaxia ilusión e ganas de aprender e capacitarse no mundo das TIC, e o seu compromiso continuado no tempo realizando accións para a superación da fenda dixital con colectivos que teñen especial dificultade e nunha contorna rural. “Hoxe en día, se non tes un acceso ás tecnoloxías e capacitación dixital non podes ser parte activa da sociedade. As TIC necesítanse para todo”, asegura.

Esta veciña de Mos está especializada nas Certificacións Microsoft Office Specialist e IC3 (mellora de competencias dixitais, para facilitar a mellora da empregabilidade), que se realizan no Concello de Mos grazas a ela. De feito no mes de abril houbo unha cuarta quenda de certificación gratuíta convocada pola Fundación Esplai, para a cal Guadalupe, preparou ás persoas interesadas en examinarse. E os días 19 e 20 de maio, tamén impartirá un obradoiro destinado a persoas maiores para trámites electrónicos a través do móbil ou tableta, “É moi profesional e ten grandes capacidades para achegar as tecnoloxías e formar a persoas maiores, algo moi importante porque en Galicia hai unha poboación moi envellecida”, sinalan fontes municipais.

O proxecto de Guadalupe Ordóñez, polo que foi premiada, está dirixido á alfabetización das persoas desempregadas e á mellora de competencias dixitais de nivel básico e medio de persoas en procura activa de emprego. E, precisamente, co obxectivo de diminuír a fenda dixital do municipio, o Concello está a realizar diversas accións para achegar internet a toda a poboación como a instalación de fibra dixital nas parroquias e programación de accións que faciliten a mellora de competencias dixitais en todos os niveis.