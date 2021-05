Baixo o nome “Todas as poetas son tu e ningunha coma ti”, parafraseando un verso que a homenaxeada neste 17 de maio, Xela Arias, dedicaba ao seu fillo no libro “Darío a Diario”, o Concello da Guarda organiza unha serie de actividades, en colaboración co IES A Sangriña, onde a escritora foi mestra.

A primeira delas será unha exposición de poemas polos comercios da vila, que integran versos da autora nos seus escaparates xerando así unha ruta literaria. A seguinte das actividades será unha lectura de poemas pública que terá lugar o 22 de maio na Praza do Reló ás 19.00 horas e contará coa participación de alumnado e docentes do instituto, así como integrantes da Agrupación Cultural Guardesa. E para rematar, o último sábado do mes (29) representarase no centro cultural, ás 19.00 horas, unha proposta escénica baseada no último libro publicado por Xela Arias, “Intempériome” (2003), titulado “Vencerse é cousa de se tratar”.

Para asistir a estes dous últimos eventos é preciso inscribirse, cunha semana de antelación, escribindo un correo electrónico ao enderezo centrocultural@aguarda.es

Centros escolares

Nos centros escolares da vila convócase a segunda edición do Tendal de poemas. Nel, o alumnado selecciona poemas dentro do amplo repertorio da nosa lingua galega e decorados sobre lenzos de roupa serán “colgados ao sol” nos lavadoiros de A Cal, A Ribeira, Fedorento e Netos. Estes debuxos colocaranse nos vindeiros días e permanecerán ata final de mes, sempre que a climatoloxía o permita.

Ademais desta actividade os CEIP Manuel Rodríguez Sinde, As Solanas e A Sangriña están a traballar nunha exposición sobre Xela Arias que está previsto se instale ao longo da vindeira semana na Praza de Avelino Vicente.

Por outra banda, o IES A Sangriña preparou a súa particular homenaxe institucional con descubrimento de placa conmemorativa cun verso escollido da autora e nomeamento dunha das aulas de nova creación do centro (antiga vivenda do conserxe) co nome de “Aula Xela Arias”.