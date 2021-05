O Castelo de Soutomaior acolle esta tarde o segundo evento Sabor e Arte. Trátase dunha iniciativa cultural que reúne gastronomía e fotografía. Cociñeiros, produtores locais, hostaleiros, autoridades e bloggers gastronómicos daranse cita nun showcooking con charla e degustación dirixido por Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa e que tamén contará coa participación dos chefs Fran Sotelino e Rebeca Moares.

Nesta ocasión, os viños da D. O Rías Baixas, da subzona de Soutomaior e o marisco, tamén da zona e coas ostras como protagonistas, marcarán as receitas propostas. Ademais do contido do showcooking e a degustación, os produtos locais tamén centrarán a charla entre os participantes, que poñerán o foco nas súas características, particularidades e historia, situándoos como recursos de gran valor para a promoción turística da zona e do Camiño Portugués da Costa.

O evento tamén contará coa intervención de Adolfo Enríquez, fotógrafo profesional, que realizará unha reportaxe dos produtos e os pratos elaborados e que abordará a charla desde a perspectiva da imaxe, destacando a importancia da fotografía gastronómica como elemento para a promoción turística.

Cinco citas

A de hoxe en Soutomaior é a segunda dun total de cinco citas presenciais que percorrerán o Camiño Portugués da Costa durante o mes de maio, enmarcadas no programa “O teu Xacobeo”

A iniciativa arrancaba o venres 30 de abril no Rosal, cun acto no que os grelos, o mel e os viños da D.O. Rías Baixas O Rosal foron os protagonistas.