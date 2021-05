A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareasinaugura hoxe a exposición “Foto Souto, a retina do Corpus”, xunto cunha alfombra dedicada ao Camiño de Santiago, ás 12.00 horas, no Hotel Oca Puerta del Camino. A mostra recolle 75 anos de alfombras florais do Corpus captadas por tres xeracións de fotógrafos de Ponteareas.

Por outra banda, no auditorio de Ponteareas poderase gozar hoxe, ás 20.00 horas, dun espectáculo musical a cargo do grupo Canto D’Aqui e do Grupo Folclórico da Universidade do Minho “Canções de abril e polifonias tradicionais do Minho”. Incluído na VII edición das Convergências Portugal-Galiza.

Finalmente, o auditorio da Cañiza acollerá hoxe ás 20.30 horas, a obra teatral “Relatos Negros”, a cargo do actor Manuel Manquiña. Entradas gratuítas ata completar as butacas: 986663069.