Logo do espectáculo de monicreques ‘O traxe novo do rei’ o pasado sábado, a programación cultural deste mes de maio no Rosal continúa mañá coa celebración do Concerto 35 aniversario organizado pola Agrupación Musical do Rosal. Será ás 18.00 horas na Praza do Calvario. E neste mesmo escenario desenvolveranse as actuacións musicais do luns 17 de maio, a partir das 19.00 horas, nas que participará o Coro infantil da Agrupación Musical do Rosal, Orballo e Lirolai.

A última actuación terá lugar o domingo 23 de maio, no auditorio municipal ás 19.00 horas, e correrá a cargo de Quico Cadaval, Celso Sanmartín e José Luis Gutiérrez, Guti. Os narradores protagonizarán ‘Tres vellas (polo menos)’, un espectáculo no que compartirán co público as historias que lles contaron a eles varias vellas, fermosas narracións de mulleres sobre mulleres coas que se busca rescatar o relato daquelas persoas de idade avanzada ás que moitas veces se lle nega a voz para que a súa memoria, sabedoría e esencia non se perda.

As actividades completaranse cunha exposición das láminas da escritora, poeta e tradutora Xela Arias, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. A mostra poderá verse na Praza do Calvario do 10 ao 23 de maio.