Escolares concienciados co medio ambiente

O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria do CEIP de Atín, en Cela, fixo unha saída á zona dos Muíños da Salgueira, na parroquia de Pereiras, acompañados do veciño da zona, Daniel Lago, e de voluntarios de Protección Civil de Mos, co fin de retirar lixo da zona.

Segundo explica Lago “desde a Asociación de Veciños Nosa Terra de Pereiras viñamos de realizar previamente labores de desbroce na zona descubrindo moitos desperdicios que se atopaban ocultos baixo a masa verde. Descubrimento co que tanto alumnado como profesorado do CEIP de Atín se sensibilizaron enormemente desde o principio, prestándose voluntarios para retiralo demostrando unha gran concienciación medioambiental”.