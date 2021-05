Tomiño conmemora o Día das Letras Galegas coa montaxe dunha instalación colaborativa artístico-pedagóxica, denominada “Entrelazos da memoria-percorrendo emocións con Xela Arias”, coma homenaxe á escritora distinguida neste 17 de maio. Así, o Concello convoca e anima á participación a todos os centros educativos do municipio.

A idea xurde da proposta realizada por tres mestras da comarca e a artista galega Irene Silva e o centro máis colaborativo acadará un premio consistente nun obradoiro artístico impartido pola propia Silva. Os traballos do alumnado estarán expostos no Mercado Municipal do 23 ao 30 de maio.

Concursos

Ademais, co fin de fomentar a creatividade e a participación xuvenil a prol do galego, un ano máis a OMIX convocou un concurso de deseño de camisetas e outro de videopoemas de Xela Arias. E volven tamén as bolsas de tea con ditos populares.

Concerto

O 17 de maio a Agrupación Musical de Goián dará un concerto na Praza do Seixo e o grupo de voluntariado do concello compartirá varias actividades en liña sobre a lingua, cultura e literatura galega para todos os públicos.