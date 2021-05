Xa está dispoñible o primeiro libro da colección “Covelo, parroquia a parroquia” sobre a toponimia e a historia de Barcia de Mera, promovido polo propio Concello de Covelo. O vindeiro domingo, 16 de maio, presentarase na “casa do pobo” de Barcia de Mera, ás 16.30 horas, con actuación musical.

Autoría de Alberte Reboreda, Barcia de Mera, Notas de toponimia, historia e patrimonio inaugura a colección “Covelo, parroquia a parroquia” que estará completa con futuros volumes sobre as outras parroquias do municipio.

Por outro lado, o luns 17 de maio, Día das Letras Galegas e festivo, presentaranse, ás 17.00 horas, outros dous libros no auditorio de Covelo:

Bambán de vento achéganos ao entorno do Val do Tea, a súa paisaxe, costumes, lendas… desde a visión dunha nena que viaxa na nube do tempo. Obra escrita por Hortensia Bautista e ilustrada por Aurora Quinteiro.

Finalmente, Contos desde o Muíño da Feixa, escrito por Xose Santiago Paramos Costa, inclúe relatos curtos e ilustracións propias dunha época de miseria na aldea.

O acto incluirá entrevista dos escritores e proxección de ilustracións dos libros. Tamén, homenaxe a Xela Arias (Letras Galegas 2021) con exposición dos seus retratos fotografiada por Xulio Gil.