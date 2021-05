O Centro de Información á Muller (CIM) do Concello de Gondomar pon en marcha unha nova edición do campamento urbano Gondoverán coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

O obxectivo é favorecer a conciliación da vida familiar e laboral durante o mes de xullo en horario de mañá (de 09.00 a 14.00 horas, con posibilidade de comezar unha hora antes e alongar outra máis), ao tempo que se potencia o desenvolvemento integral dos nenos a través dunha programación que combina o xogo con actividades creativas, culturais e coñecemento do entorno próximo, dende unha pedagoxía do lecer baseada na educación en igualdade e hábitos saudables.

Como novidade este ano poderase solicitar por quincena ou todo o mes completo. Ofértanse 100 prazas para empadroados no Concello nados entre os anos 2008 (non poderán facer 13 anos antes da finalización do campamento) e 2018 (deberán ter feitos 3 anos ao inicio do campamento) e cuxos proxenitores sexan persoas traballadoras en activo (por conta allea ou propia. A inscrición pode realizarse ata o 13 de maio presencialmente no Rexistro Xeral do Concello ou a través da sede electrónica.

Conservatorio

Tamén, ao longo deste mes de maio, está aberto o prazo de preinscrición no conservatorio municipal de música de Gondomar. Poderase escoller entre varios instrumentos como clarinete, saxofón, violín, viola, guitarra e piano, e actividades complementarias como orquestra ou coro. Para máis información poden chamar aos teléfonos 986 369 746(mañás) e 986 389 283(tardes).