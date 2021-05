Campioas galegas de balonmán

O Saeplast Balonmán Cañiza feminino proclamouse, por segundo ano consecutivo, Campión da Primeira Autonómica despois de perder, unicamente, un partido en dous anos. O club cañicense ansía organizar a fase de ascenso que as catapulte á División de Honra Prata, segunda categoría do balonmán nacional. Por outro lado, o Augas Férreas acolleu o III Trofeo BTT-XCO Concello da Cañiza, o primeiro evento deportivo do ano que conseguiu congregar a 240 ciclistas atraídos polo circuito das Augas Férreas que se caracteriza por un percorrido de pronunciados desniveis. Os ciclistas presentaron un test negativo de COVID-19 para participar.