Co obxectivo de seguir avanzando na reciclaxe de residuos, fomentando e facilitando a súa reutilización, o Concello de Baiona vén de presentar dúas iniciativas. Por unha parte, instaláronse en diferentes puntos do municipio contedores nos que depositar aceite doméstico usado, e, por outra banda, pon en marcha un novo servizo gratuíto de recollida de obxectos voluminosos e de restos vexetais de xardinería doméstica.

O primeiro dos servizos repercute en importantes beneficios medioambientais, como a redución na contaminación das augas ou os problemas que o vertido deste residuo produce tamén sobre a rede de saneamento municipal, así como o aproveitamento que deste residuo se pode facer na produción doutros produtos, como biocarburantes ou xabóns.

No caso do novo servizo de recollida de voluminosos, a partir de agora solicitarase chamando ao teléfono gratuíto 900 101 925. Colleranse os datos do punto de recollida, explicándolles en que franxa horaria deben depositar os residuos para a súa posterior retirada polo persoal do servizo. Con elo o que se pretende é facilitar aos cidadáns unha adecuada xestión de certos residuos que, polo seu tamaño e características, non poden depositarse co resto de residuos domésticos e que tampouco poden entregarse no punto limpo municipal situado en Baíña. Neste senso, faise un chamamento de civismo á veciñanza para que non deixen tirado en calquera punto estes residuos e fagan uso deste novo servizo.