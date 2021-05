A toma de conciencia sobre a gravidade do problema de contaminación nos ríos provocada pola acción humana e xestión irresponsable de espazos naturais é o principal obxectivo da campaña “Efecto Dominó” promovida polo Concello de Soutomaior na que están a participar uns 200 escolares dos centros educativos do municipio. Trátase de sensibilizar sobre boas prácticas ambientais, poñendo en valor os recursos do medio ambiente e, á vez, ser axentes sensibilizadores para chegar ao maior número de persoas, sinalan dende a Concellería de Educación e Medio Ambiente.

A iniciativa comprende tres fases, a primeira de teoría na aula, a segunda de práctica de campo e a terceira de elaboración de material divulgativo.

Charlas na aula

As dinámicas escollidas para desenvolver as charlas na aula céntranse no xogo e o movemento. Neste caso concreto traballouse no ecosistema fluvial dos ríos Verdugo e Oitavén.

Fíxose unha presentación cunha pequena historia; un paseo virtual a través dun debuxo para coñecer as especies autóctonas, identificando aquelas que son invasoras e detectando tamén a gran problemática que causan os residuos que os seres humanos deixan nos espazos naturais; un xogo para aprender o nome desa flora e fauna vinculada ao río; outro para coñecer o ciclo do salmón e como actividade de análise e avaliación final elaborouse unha guía de boas prácticas para o río.

Artistas de río

A segunda fase é a de recoñecemento do terreo na cal o alumnado fai unha visita á zona intervida ao longo dunha xornada para que, cada grupo seguindo unha metodoloxía de xincana, poida visualizar o resultado do seu centro e tamén coñecer o do outro centro. Os contidos da xincana para conseguir o obxectivo da campaña de sensibilización irán na liña de recoñecer o medio dun xeito práctico e didáctico, para reforzar e mesturar a teoría de aula coa práctica de campo.

Os escolares percorren un itinerario nos que seguen unha serie de pistas coas que descobren mediante a realización de pequenas misións os valores do río. A misión implica actividades de observación, de escoita e de posta en marcha doutros sentidos, de identificación, de recollida de lixo, etc. Abordando temas como o consumismo, produtos alternativos, envoltorios innecesarios, etc. Empregan para a actividade, lupas, prismáticos e guías e contabilizan, por medio de reloxos intelixentes ou móbiles, o percorrido feito, número de pasos, distancia conseguida e calorías gastadas a modo de reflexión sobre os beneficios de camiñar e facer exercicio na natureza.

Cada grupo vai acompañado por unha guía e profesorado do centro. A recepción faise na ponte medieval, onde se explica a actividade e se entrega o material para realizar a xincana ao longo de toda a mañá ata primeira hora da tarde.

A carón dos ríos

A fase tres, e última, céntrase no deseño e elaboración do dossier divulgativo “A carón dos ríos Oitavén e Verdugo”. O obxectivo principal é elaborar e editar un informe didáctico específico cuxa función será a divulgación e o seu uso como recurso de aula co fin de concienciar sobre a necesidade de actuar responsablemente nos espazos naturais.