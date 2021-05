Ter ganas de pedalear, levar casco e, por suposto, cumprir todos os protocolos Covid (máscara e distancia) son os únicos requisitos necesarios para participar da Festa da Bicicleta do Val Miñor que este ano, logo de non poder celebrarse en 2020, chega á súa trixésimo primeira edición cunha fórmula novidosa que combina a presencialidade con parte virtual

Non hai itinerario nin data nin hora fixados, os participantes unicamente deben descargar, de xeito gratuíto, nos seus dispositivos móbiles a aplicación “saudeter” e facer un recorrido libre por calquera espazo, público ou privado, dos termos municipais de Baiona e Gondomar que son os concellos organizadores da actividade.

Con todo si se establece unha distancia mínima, que é de 10 quilómetros para os maiores de 7 anos e de 4 quilómetros para os menores, e un período de tempo para inscribirse (virtual e gratuitamente a través da mesma app) e facer o percorrido, que comezou o pasado sábado 1 de maio e se prolongará ata ás 24.00 horas da festividade das Letras Galegas, o luns 17. Neste tramo, cadaquén, nenos e maiores, poden facer o recorrido no día e horario que mellor lle conveña.

Cada participante inscrito, ademais do diploma acreditativo que un mesmo poderá sacar a través da aplicación unha vez alcanzada a distancia mínima esixida, entrará no sorteo dunha bicicleta por cada uno dos concellos colaboradores, que se fará o martes 18 ás 12 horas.

Todo o regulamento pode consultarse nas webs municipais dos dous concellos.

Marcha circular

O Concello de Nigrán organiza tamén a súa propia Festa da Bicicleta. Será o 17 de maio e consistirá nunha marcha circular polo litoral do municipio.

As persoas, empadroadas ou non, interesadas en participar poden inscribirse, con prazo ata o vindeiro xoves día 13, enviando un correo electrónico ao enderezo deportes@nigran.org Co nome e apelidos, DNI e teléfono de contacto.

Os asistentes, coa súa propia bicicleta, deberán levar obrigatoriamente casco e máscara durante todo o traxecto e o Concello organizará os grupos en función do que nese intre determinen as autoridades sanitarias.

A saída será desde o pavillón municipal de Panxón ás 10.30 horas para chegar ao final da rotonda de Praia América e volver. Participarán tamén os vehículos deportivos adaptados do Concello con usuarios e voluntarios.

Unha vez rematada a marcha sortearase entre os asistentes unha bicicleta e dez cascos e haberá máis sorpresas.