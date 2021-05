O ciclismo volve ás estradas da bisbarra cunha competición como a Challenge Rías Baixas que neste ano 2021 vai cumprir a súa quinta edición organizada polo Club Ciclista Master da Louriña. A proba, que é por primeira vez de carácter nacional, xa que ata o de agora era autonómica, celébrase esta fin de semana e consta de tres etapas: unha contra reloxo de 8 quilómetros no parque de Avisoureira en Guláns, esta mesma mañá; unha segunda etapa en liña de 81 quilómetros con inicio (hoxe ás 17.00 horas) e final no Pazo de Mos e a última etapa de 85 quilómetros, mañá a partir das 10.30 horas, no Porriño.

Son 200 os ciclistas que participan nas distintas categorías masculinas e femininas.

A praza Arquitecto Antonio Palacios, fronte ao Concello do Porriño, foi o lugar escollido para a presentación na que estiveron presentes os concelleiros de Deportes David Alonso (Porriño), José Areal (Mos) e Miguel Bouzó (Ponteareas); o deputado provincial Gorka Gómez; Juan José Álvarez, presidente do equipo Master da Louriña e Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Galega de Ciclismo, que destacou “o excelente traballo de promoción de categorías inferiores que realizan clubs como Master da Louriña para sacar e dar a coñecer a futuros ciclistas”.

La Vuelta

O Concello de Mos considera a Challenge As Rías Baixas como a primeira das actividades incluídas na programación municipal previa á etapa 20 de La Vuelta 21, con meta en Herville o 4 de setembro.

Será unha proba en ruta que sairá ás 17.00 horas do Pazo de Mos para regresar ao mesmo punto ás 19.00 horas aproximadamente. Nela os ciclistas percorrerán ademais os municipios do Porriño, Tui, Salvaterra, As Neves e Ponteareas.