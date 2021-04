A páxina web de turismo de Salvaterra cumpre seis meses e neste tempo ten recibido preto de 9.000 visitas. Co lema: “Salvaterra de Miño un lugar para disfrutar, un lugar para vivir”, o Concello creou esta web (turismo.concellodesalvaterra.org) como un portal que exerza de ventá aberta a todo o territorio co fin de dar a coñecer toda a potencialidade dos recursos turísticos do municipio.

Salvaterra é unha das zonas máis visitadas do sur de Pontevedra. Só o Parque público A Canuda atrae a milleiros de visitantes durante todo o ano; unido aos máis de 30 quilómetros de sendas verdes polos diferentes ríos do concello, ao recinto amurallado, o Museo da Ciencia do Viño, o espazo termal lúdico de Teans ou o seu encanto como vila fronteiriza fan de Salvaterra de Miño un concello estratéxico para o turismo e ademais, como recalca a súa rexedora, Marta Valcárcel “é un dos concellos que máis medra de toda a contorna”.

A súa ubicación estratéxica, o seu clima e a súa calidade de vida fan que día a día sexan máis persoas as que veńen a vivir a este municipio da raia.

A páxina web creada para utilidade dos visitantes de Salvaterra inclúe os apartados: Ven, coñece e visita; onde se presentan todos os recursos, a riqueza cultural, histórica e patrimonial. Ademais presenta os lugares onde durmir e gozar da gastronomía.