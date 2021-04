O Campionato de España 2021 – Trofeo Cenor vén de celebrase en Baiona. Organizado polo Monte Real Club de Yates, del saíron os novos paladíns da vela infantil no noso país e que son o canario Fernando Benítez e a balear Marisa Alexandra Vicens na categoría sub 16, e Ignacio Martín (Palma) e Blanca Ferrando (Valencia) na categoría sub 13.

Os catro fixéronse cos loureiros da competición logo de completar, cos mellores resultados, as cinco probas disputadas nas dúas únicas xornadas –das catro programadas- nas que se puido competir. O vento deixou en branco a primeira e a terceira etapa e os regatistas unicamente puideron puntuar o segundo e o último día.

A gañadora por autonomías foi a comunidade balear, quedando Andalucía e Baleares en segunda e terceira posición, respectivamente. As federacións territoriais recibiron os seus premios de mans de diferentes autoridades, entre elas, o alcalde de Baiona, Carlos Gómez.