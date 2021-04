Gondomar celebra o Día Mundial do Teatro inaugurando o seu Ciclo Teatral de Primavera. Así a programación arranca hoxe e prolongarase ata o 1 de maio cun total de seis representacións, todas os sábados de tarde e cuxas entradas se poden adquirir a través da web taquilla.concellodegondomar.gal que o Concello estrea esta temporada para garantir total seguridade no cumprimento da normativa Covid-19 e facilitar a adquisición de entradas de forma telemática evitando o uso de papel e empregando un código QR que servirá para acceder ao teatro o día da función.

O espectáculo familiar “¡Ciencia que alimenta!”, da Compañía Rota e Descosida, representarase esta tarde, ás 18.00 horas, no auditorio Lois Tobío. A seguinte función será o vindeiro sábado a cargo de Ibuprofeno Teatro e a súa obra “O Mel non caduca”; “Despois das ondas”, de Butaca Zero representarase o 10 de abril; “Italiano Grand Hotel”, de Cia La Tal, o 17; “Zampalibros”, de Sarao Animación, o 24 de abril e, para rematar, o sábado 1 de maio, “Pyka” de Cinema Sticado.

“Buscouse unha programación pensada para todos os públicos, para familias e para adultos, nun apoio claro que desde un principio tivo este concello co mundo da cultura e todos os seus integrantes ante as consecuencias xeradas pola Covid-19 neste sector”, manifesta o alcalde, Paco Ferreira, quen subliña que “son miles os empregos que xera anualmente e debemos estar ao seu lado, na medida do posible, porque a cultura é segura”.