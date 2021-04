O pasado mes de agosto o Concello de Baiona homenaxeou a Pedro Novalbos coa entrega dun “Lazo de Honra” comprometéndose a poñer en valor os seus achados e a súa figura. É así que vén de dedicarlle unha sala na Casa da Navegación, de tal xeito que a sala dos naufraxios pasa a chamarse “Sala Pedro Novalbos”.

A edil de Cultura, Miriam Costas, sinalou que “Pedro tiña claro que as pezas encontradas na localidade merecían ser conservadas e mostradas nunha exposición dun museo e comezou un periplo por despachos diversos reivindicando ese sentido social do patrimonio que é o que todos poidamos desfrutalo.

Pola súa parte, o alcalde, Carlos Gómez Prado, destaca que “se Baiona pode mostrar os seus tesouros mariños é grazas a Pedro Novalbos e o Concello quere agradecerllo co nomeamento deste espazo. Foi este vigués de nacemento e miñorano de adopción o que descubriu uns vellos canóns, en 1986, na contorna de Cabo Silleiro mentres mergullaba. Dende entón dedicou os seus esforzos á complexa extracción das pezas de artillería do século XVI, da Armada Invencible, que foron a parar a un almacén do Museo de Pontevedra ata que conseguiu traelas, en 2015, á Casa da Navegación baionesa”.

As persoas interesadas en visitar esta sala na Casa da Navegación poden facelo de martes a sábado, en horario de 10.00 a 13.00 e de 16.00 a 19.00 horas.