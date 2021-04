O Concello de Nigrán e a empresa Aqualia, concesionaria do servizo de saneamento e abastecemento no municipio, veñen de presentar nos colexios da localidade a 19 edición do Concurso dixital de debuxo infantil, dirixido ao alumnado de terceiro e cuarto de Educación Primaria.

O certame desenvólvese a través da web www.aqualiayods6.com e, un ano máis, ofrece materiais didácticos para o profesorado.

A finalidade é educar en valores axudando a reflexionar sobre os principais problemas ambientais, tanto a nivel global como local, e contribuír a crear conciencia convidando a participar na conservación e protección do medio ambiente.

O certame reflicte o compromiso de Aqualia e do Concello cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os ODS e a Axenda 2030 de Nacións Unidas, con especial atención ao ODS6: “Auga limpa e saneamento”.