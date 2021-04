O Concello de Tui conmemora cunha exposición o 135 aniversario da vella Ponte Internacional Tui-Valença. A mostra achega información sobre esta histórica infraestrutura que supuxo un antes e un despois nas comunicacións, non só entre Tui e Valença, senón entre Galicia e Portugal. A exposición, que recupera material doutra anterior, realiza un percorrido polo proceso de deseño e construción da Ponte Internacional sobre o río Miño e tamén se amosa unha maqueta da ponte unindo as dúas cidades.

A mostra poderá visitarse ata o 4 de abril, na sala de exposicións municipal na Área Panorámica.

O 25 de marzo de 1886 tivo lugar o solemne acto de inauguración oficial da Ponte Internacional de Tui, cun acto que consistiu no encontro das locomotoras Valença e Alfonso XII reunindo, segundo as crónicas xornalísticas da época, preto de 20.000 persoas en ambas ribeiras do Miño.

Esta singular obra foi deseñada polo enxeñeiro español Pelayo Mancebo Agreda combinando os piares graníticos, procedentes das canteiras de Guillarei, coa celosía metálica que define a estrutura desta obra, realizada pola empresa belga, con presenza en Portugal, “Braine la Compte”.