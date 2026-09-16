La zona azul de la playa Area da Secada estará paralizada durante el invierno

La zona azul de Area da Secada cierra su primera experiencia todavía pendiente de los resultados, aunque desde el Concello no dudan en reconocer que la apuesta por regular el tráfico en una de las playas más visitadas de A Illa ha sido un éxito. El alcalde del municipio, Luis Arosa, reconoce que «todavía estamos recopilando datos de esta primera experiencia, pero todo apunta a que ha sido muy positiva». Es más, aunque todavía es un poco pronto para afirmarlo, desde el Concello no se descarta que se pueda acabar aplicando en otras zonas como Carreirón, que también sufren la presión de los estacionamientos en zonas no autorizadas.

Desde hoy mismo, los vehículos en las inmediaciones de la playa de Area da Secada podrán estacionar sin restricciones, tan solo no podrán pernoctar en ese lugar para evitar la presencia de autocaravanas, que ya protagonizaron alguna incidencia en años anteriores. El objetivo de la medida era acabar con los problemas de tráfico que se registran en el vial que da acceso a la playa de Area da Secada, delimitando la zona de estacionamiento y dejando espacio para la circulación de vehículos, especialmente los de emergencias. La medida también acabó con el estacionamiento a ambos lados de ese vial, una de las sanciones de tráfico más habituales durante el verano, tanto en esa playa como en Carreirón.

La Ordenanza Reguladora del aparcamiento en la zona de Area da Secada contaba con más de 300 plazas de estacionamiento y funcionó, durante estos tres meses desde la 10.00 a las 20.00 horas. Las tarifas iban desde los 0,50 euros por una hora estacionado a los 4,5 del día completo, cantidades que se abonaban en los dos parquímetros instalados en las inmediaciones o a través de la aplicación Telpark, que avisaba a los conductores antes de que expirase el final del permiso de estacionamiento.

Del abono del parking estaban exentos los vehículos empadronados en A Illa, motocicletas y personas con movilidad reducida. A diferencia de la zona residencial no se incluyeron otros vehículos autorizados. También se habilitaron cámaras en el acceso (a la altura de As Rubas), como en la salida (en las inmediaciones del Igafa).

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La sanción por no abonar se situó en los 30 euros, reducida a la mitad si se abonaba en el propio parquímetro antes de que se cumpliesen 24 horas. n