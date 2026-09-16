Las ratas acaban con los patos nacidos hace dos semanas en el río O Con

Las ratas han aniquilado por completo a los once patos nacidos hace apenas dos semanas en el río O Con, a su paso por Vilagarcía de Arousa. Y eso a pesar de que se trataba de la «familia patoca», bautizada así por la presencia en el seno de la misma de una gran oca que, junto a la madre pata y como ha había hecho en 2024, ejerce de protectora de los recién nacidos, tratando de espantar a depredadores como las propias ratas, las gaviotas e incluso algún gato que se deja caer por la zona ocasionalmente.

Testigos presenciales de los hechos confirman que los roedores se llevaron esta misma semana «los dos últimos patitos que quedaban», de ahí que no oculten su enfado y decepción, pues como otros muchos ciudadanos, llevaban días viendo cómo se las apañaba la familia de anátidas para subsistir.

Pero comprobando también como la unidad familiar perdía efectivos, de ahí que mientras algunos padres muestran a los niños cómo se mueven los pequeños patos en el agua, a medida que van naciendo, otros prefieran evitar que los vean, «ya que después se llevan un disgusto enorme cuando ven que han desaparecido», explica una madre.

Manuel Méndez

«Hace un año mi hijo llegó a ver cómo una gaviota atacaba y se llevaba un patito, y estuvo llorando durante días, por lo que prefiero evitar que vuelva a pasar algo así», sostiene otra.

A Xunqueira

En el caso de la última «familia patoca», la matanza se llevó a cabo justo al lado de la zona de juegos infantil del parque de A Xunqueira, es decir, uno de los lugares más concurridos de la ciudad vilagarciana, especialmente por las tardes, cuando las familias toman el entorno mientras los niños se divierten en las instalaciones allí existentes.

FARO DE VIGO ha sido testigo de la presencia de grandes ratas en esa zona a plena luz del día, especialmente durante los episodios de bajamar, cuando los roedores pueden moverse con mayor comodidad por el lecho del contaminado cauce fluvial. «Lo más habitual es que las ratas salgan al atardecer y cuando los patos se acomodan para dormir», explican los vecinos.

La «familia patoca», el pasado 2 de septiembre. / M. Méndez

Sobre todo, se sitúan en el regato Santa Mariña, el afluente del O Con situado prácticamente en su desembocadura, entre el citado parque de A Xunqueira y el conjunto monumental de Vista Alegre. Fue allí donde las ratas acabaron con los últimos patos, también atacados en días previos por las gaviotas, tanto en ese lugar como río arriba.

«Tendrían que instalar casetas de madera o algún tipo de refugio para que los patos puedan proteger a sus crías», sostienen algunos de los vilagarcianos que frecuentan la zona.

«Si el río no fuera una cloaca, seguro que no habría tantas ratas», apostillan otros, en este caso haciendo hincapié en la presencia de roedores en pleno centro de la ciudad, ya que consideran que «el problema no está solo en que maten a los patos recién nacidos, sino en que constituyen un riesgo para la salud pública, especialmente por encontrarse tan cerca de un parque infantil».

Ni que decir tiene que lo sucedido con los patos del río O Con solo contribuye a agravar la preocupación de los vecinos y comerciantes que hace días alertaban a través de FARO DE VIGO de la presencia de ratas en el entorno de la plaza de Galicia y las calles de Clara Campoamor y A Baldosa.

Los patos desaparecidos. / M. Méndez

Los denunciantes aseguraban que se trata de ejemplares «de gran tamaño» que suelen merodear por estas concurridas zonas peatonales cuando hay menor actividad humana en ellas, sobre todo a primeras horas de la mañana y al atardecer.

Es por ello que reclamaban medidas urgentes para «acabar con ellas antes de que la plaga vaya en aumento», ya que también lo consideran «un problema de salud pública y una pésima imagen para la ciudad».

Y no son las únicas quejas, porque hace apenas un mes, la asociación de vecinos Fonte da Coca denunciaba la falta de limpieza en la zona y exigía al Concello el desbroce de la vegetación del cauce del río O Con, al tiempo que alertaba de que se trata de «un foco de insectos y roedores». De ahí que la citada entidad solicitara a la empresa Plagal que intensifique los tratamientos contra las ratas, recomendando, igualmente, la máxima precaución y protección a los operarios, para prevenirse ante posibles mordeduras y picaduras.

Asimismo, hace un par de meses los vecinos del barrio de Os Duráns denunciaron también una «plaga de ratas» en el entorno del transformador de Fenosa situado al lado del asilo de ancianos, llegando a decir que la presencia de los roedores se había intensificado y mostrando su preocupación por las posibles consecuencias que pueden acarrear.