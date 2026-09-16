El plan para el antiguo Establecimientos Otero suma las naves de Lugo en busca de sinergias con el comercio local

El dueño del antiguo edificio de Establecimientos Otero ha intensificado los contactos con grandes operadores para su ocupación en alquiler y la reapertura de la mítica tienda que se llegó a conocer como el «El Cortes de Inglés de Cambados» y que, precisamente, es una de las marcas comerciales que están contactando.

Además, están realizando nuevas gestiones ante el Concello, pues también tiene el propósito de sumar a su idea de negocio de comercio de proximidad las naves de la calle Lugo, que estuvieron vinculadas al grupo expropietario y en las que ven posibilidades de tiendas a pie de calle.

Todas estas cuestiones fueron abordadas en una reunión con el alcalde, Samuel Lago, quien indica el interés municipal por que el proyecto llegue a buen puerto, pues puede sumar sinergias con la plaza de abastos, en vías de reforma integral, y por el modelo que propone, «por encima de un área comercial fuera del pueblo, porque puede ayudar a fortalecer la red comercial tradicional, a dinamizar la localidad, funcionando como polo de atracción y no deslocalizando». Y también por la cuestión urbanística, pues «daría vida a un edificio emblemático del centro y que no se convierta en pasto del abandono».

Lago detalló que próximamente irá a comisión de Patrimonio la petición de cambios en la fachada para transformar uno de los grandes ventanales en una puerta principal más grande que mejore la accesibilidad, además de las condiciones de la licencia de actividad comercial.

Por el resto, las instalaciones solo están pendientes de interesados en ocuparlas. La propiedad mostró a este diario el interior de las cinco plantas, que presentan un buen estado de conservación y completos acabados producto de la reforma realizada en 2015.

A mayores de su ubicación en pleno corazón urbano y comercial, suman las dotaciones necesarias para la actividad, como ascensores; almacenes en cada planta conectados por un montacargas que parte del bajo; instalación eléctrica renovada; sistema de climatización...

Noticias relacionadas

Las mismas fuentes subrayan la existencia de una de las bolsas de aparcamiento más grandes de la localidad en frente y en cuanto a los operadores a los que están ofreciendo el alquiler, indican que van desde las cadenas MGI, Action, Decathlon, Jysk, Pepco , ferreterías de Cadena 88 hasta Inditex o grupos como Carrefour, Alcampo y el propio El Corte Inglés, pues dada su configuración permite diferentes ámbitos comerciales en un mismo espacio, como un supermercado en el bajo y seguir con negocios de bricolaje, decoración, juguetería, moda o electrodomésticos, entre otros.