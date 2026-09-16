O Grove prepara la Festa do Marisco: 2,6 toneladas de producto y 9.200 botellas

El Concello de O Grove ha puesto en marcha la maquinaria para la celebración da Festa do Marisco con la licitación del suministro de algo más de dos toneladas del producto estrella, más de 9.000 botellas de vino y la explotación del stand de regalos y artesanía, además de la contratación del personal para cubrir vacantes, un proceso que han superado 56 aspirantes.

Precisamente, la administración publicó el lunes la lista provisional con las baremaciones de las personas interesadas en los puestos de ayudante de cocina (8), limpieza (14), dependiente de stand (16) y cajero (18). Y en cuanto a suministros, este martes se cerraba el plazo para presentar ofertas para suministrar producto procedente de la ría de Arousa según vaya la demanda de la celebración, que tendrá lugar del 1 al 12 de octubre.

En conjunto, el contrato está valorado en 96.938 euros para comprar unos 2.600 kilos del siguiente modo: 35 kilos de almeja fina a 60 euros el kilo; 860 de babosa a 31 euros; 10 de japónica por 16 euros; 270 kilos de camarón a razón de 62 euros el kilo y otros tantos de nécora y de percebe a 55 y 60 euros el kilo, respectivamente. Y en cuanto al berberecho, se solicita un máximo de 900 kilos a 11 euros. Estos precios son sin IVAy también se les debe sumar un 1,75% de tasas portuarias.

Respecto a los lotes de vino, el procedimiento va más avanzado y se han presentado hasta cuatro empresas para suministrar la estimación inicial de 4.700 botellas de albariño;1.800 de Ribeiro; 370 de mencía; 2.050 de godello y 310 de espumoso.

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Por otra parte, el Ayuntamiento también busca concesionarios para los puestos de regalos relacionados con la celebración y de artesanía meca, como son los emblemáticos collares de conchas. El canon mínimo a ofrecer es de 1.000 y 2.000 euros, respectivamente, y existe posibilidad de prorrogar el contrato para el próximo año.