Empeora el estado de salud del río O Con a causa de la basura y los vertidos líquidos

Sin que exista un informe oficial que lo acredite, ni tampoco constancia de denuncias tramitadas por las administraciones públicas o las fuerzas del orden -al menos no en los últimos tiempos-, el estado de salud del río O Con parece empeorar por momentos a causa de los incesantes vertidos que padece, tanto si son intencionados como fruto de una deficiente gestión de la red de pluviales, o incluso derivados de averías en redes de saneamiento y pozos.

Unos vertidos que no solo han aumentado en el río propiamente dicho, sino que lo hicieron en el entorno del convento de Vista Alegre y el Centro Comercial Arousa, como ha vuelto a suceder esta misma mañana, lo cual hace que acaben en el regato Santa Mariña y sean arrastrados hacia el O Con, en el que desemboca.

A pesar de tener solo quince kilómetros de longitud, el deterioro de este río que nutre la presa de Castroagudín, desde la que se abastece de agua potable al Concello de Vilagarcía, salta a la vista. Razón por la cual las quejas vecinales van en aumento desde hace tiempo, ya que cualquiera puede constatar que se ha convertido en una cloaca.

Situación que se ha visto agravada, cabe insistir, en los últimos días y semanas, toda vez que se han producido nuevos vertidos líquidos, tanto de fecales como de detergentes, aceites y otros materiales o sustancias no identificados.

Manuel Méndez

Atentados medioambientales a los que se suma la proliferación de basura que, un día sí, y otro también, puede verse flotando en el agua o sumergida en el lecho fluvial, desde botes y botellas hasta plásticos, conos de obra y de policía, sillas, prendas de ropa y un largo etcétera de residuos sólidos.

Mercadillo ambulante

Una agresión permanente que se ve acentuada cuando el viento arrastra al agua las cajas de cartón, bolsas, envoltorios de plástico, perchas y demás desperdicios generados por el mercadillo ambulante que se celebra los martes y sábados a orillas del cauce fluvial que atraviesa el centro urbano de Vilagarcía de Arousa.

El río O Con, donde se acumulan numerosos residuos, sufrió esta mañana su enésimo vertido de aguas sucias, teñidas de blanco. / M. Méndez

Todo esto, hay que insistir, no es una situación nueva, de ahí que las autoridades competentes y las fuerzas del orden estén al corriente de cuanto sucede en el O Con. También de que la contaminación ha sido especialmente llamativa de los últimos días en el cauce fluvial, haciéndose extensiva a la ría de Arousa.

Razón por la cual salen a relucir las voces de quienes cuestionan la ubicación de los puestos ambulantes del mercadillo tan cerca del agua. Al igual que se escucha a los ciudadanos que se preguntan cómo, en pleno verano y con ausencia de lluvias, «los desagües de las redes de pluviales no dejen de verter líquido al río, de día y de noche».

A mayores, y dado que este tipo de episodios contaminantes parecen haberse agravado, al igual que el mal olor que desprende el contaminado río durante la bajamar, son cada vez más los ciudadanos que exigen investigaciones, inspecciones y sanciones contra los responsables de este ataque medioambiental permanente.