Concluye la fase de campo que avalará la legalización del tinto Barrantes

La cosecha de tinto Barrantes que se está recogiendo en estos momentos puede ser clave para la legalización de un vino muy común en las parras de O Salnés pero que no está reconocido como tal al estar considerado como una variedad híbrida. Sin embargo, la actual cosecha es la última de un total de cuatro en el que se han recogido muestras y analíticas con las que fundamentar su regularización y su inclusión en el potencial vitícola de Galicia.

Esta inclusión depende en gran medida de la Oficina Española de Variedades de la Vid, dependiente de Agricultura y situada en Murcia, donde la planta está siendo sometida a un estudio riguroso sobre sus características morfológicas, genéticas y sanitarias, unos estudios que se han extendido durante tres ciclos vegetativos. Por otro lado, para reducir la tramitación de su inclusión en el registro, los técnicos de la Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) también han estado analizando la producción sobre el terreno contando con varios colaboradores entre los viticultores. Además, en la estación de viticultura también se ha creado la primera plantación experimental de esta variedad de uva para ampliar las investigaciones sobre ella y sustentar con más datos la documentación que avale su regularización.

La elaboración de estos informes es el intento más serio de regularización del Folla Redonda que se ha llevado a cabo, con cuatro largos años de investigación y con una serie de pasos burocráticos que todavía n ose habían dado y que permiten a los cosecheros de O Salnés soñar con que ese reconocimiento pueda ser factible el próximo año o en 2028 a más tardar.

Esa es la esperanza que ha mostrado en público en más de una ocasión el alcalde de Ribadumia, David Castro, impulsor de esta salida para el Folla Redonda y que ha conseguido convencer a la Consellería de Medio Rural para que diese los pasos necesarios.

Este paso ha generado esperanzo entre los viticultores de ver regularizado un caldo que cuenta con una gran tradición en O Salnés.

Uno de los viticultores que ha colaborado en esta investigación poniendo sus parras a disposición de los técnicos del Evega ha sido Ramón Pintos, un cosechero muy conocido de Ribadumia cuyos vinos se encuentran entre los que mejor reúnen las características del Tinto Barrantes. Pintos reconoce que «llevamos tantos años en esta lucha que uno ya teme que no podamos conseguir que el Tinto Barrantes sea reconocido», aunque aplaude el esfuerzo que, en esta ocasión están desarrollando y tanto el Concello de Ribadumia como los técnicos del Evega que «han venido por aquí a recoger varias muestras de las últimas cosechas».

Pintos se encuentra inmerso en la vendimia de tinto después de haber finalizado con el albariño, una actividad que le llevará aproximadamente una semana y que le permitirá elaborar uno de los mejores caldos de la comarca de O Salnés.

No en vano, el bodeguero reconoce que la actual cosecha va a contar con una «calidad muy alta gracias al calor que se ha vivido en las últimas semanas, ese es el mejor químico que puede tener el vino, ya que le ha poermitido secar bien de las últimas lluvias y llegar a los días de vendimia con una uva de gran calidad».

Las palabras de Pintos coinciden también con las de Ramón Mouriño, otro de los bodegueros de Ribadumia e integrante de los Valedores de la Festa do Tinto. Mouriño espera que el próximo año «podamos contar con algún tipo de respuesta a todas estas investigaciones que nos permita caminar hacia la regularización». El viticultor se muestra esperanzado con que «lograr el aval que necesitamos».

En lo que respecta a la cosecha que se está vendimiando, Mouriño insiste en que «es un poco inferior a la del pasado año en cuando a cantidad de uva, pero la calidad es muy buena y va a permitir elaborar unos vinos espectaculares». La vendimia, continúa, comenzó a intensificarse la pasada semana, a medida que se iba finalizando la del albariño, y se espera que se finalice a lo largo de esta o para la próxima. Insiste Mouriño en que «la calidad de esta cosecha está fuera de toda duda y quizás la única pega sea una ligera caída en la producción, una circunstancia que se pudo ver motivada por el pedrazo caído hace algunos meses».

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La regularización del Tinto Barrantes sería muy importante para la comarca de O Salnés y, especialmente, para Ribadumia, el municipio en el que más viñedos de esta variedad se encuentran y que, todos los años en los primeros días del mes de junio, celebra una fiesta de exaltación y homenaje a todos sus viticultores de Folla Redonda.