El Concello de O Grove celebra el III Festival de Maxia Solidaria los días 26 y 27

El Concello de O Grove ofrecerá los días 26 y 27 la tercera edición de su Festival de Maxia Solidaria con el cual se puede colaborar aportando alimentos para Cáritas a cambio de las invitaciones que podrán retirarse en la biblioteca desde el día 21.

El sábado llegará al auditorio Cliff the Magician con su espectáculo «The Magical Mystery Tour» para todas las edades. El domingo será el turno de O Gran Circo das Pulgas, en la Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey y a cargo del mago JoseMari. El aforo es limitado y habrá dos sesiones. Ya el domingo tendrá lugar la Gran Gala con el Mago Paco, O Mago Josemari, O Mago Cliff, la maga Dania Díaz y Nacho Samena.