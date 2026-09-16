Cambados crea una nueva ruta turística, el «Paseo das esculturas»

El Concello ha creado «Cambadeos, paseo das esculturas», una nueva ruta en la que aprovecha el patrimonio artístico de 14 obras repartidas por la localidad y pertenecientes a reputados artistas, y que pretende ser un complemento de la oferta turística de la capital del albariño.

El alcalde, Samuel Lago, explica que se ha confeccionado como una especie de «museo al aire libre» con la colocación de señalización en piezas destacadas, además de diseñar y editar un díptico en papel del que se han editado unos 2.000 ejemplares.

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Estos pueden conseguirse desde hace algún tiempo en la oficina de turismo de la Casa da Calzada y además del itinerario a seguir, recogen algunos detalles del autor y la obra. Así, aparecen desde algunas de las piezas más emblemáticas, como «ORañeiro» de Alfonso Vilar y el Monumento de Ramón Cabanillas, ejecutada por Antonio Pérez y diseñada por Asorey, hasta otras de las más contemporáneas y que también pertenecen a grandes artistas como Francisco Leiro, Manolo Paz o Lucas Míguez, que firma la de más reciente colocación, «Santa Compaña», ubicada en la biblioteca.