El turismo rural de O Salnés pone el broche a una buena campaña con el Outono Gastronómico

Este viernes empieza una nueva edición del Outono Gastronómico, un producto turístico creado hace 20 años por la Xunta de Galicia para animar la afluencia a las casas de turismo rural entre octubre y diciembre. Media docena de establecimientos de O Salnés y Caldas de Reis participan en esta experiencia, que incluye packs con alojamiento, cenas y desayunos a precios especiales.

Este verano que está a punto de finalizar fue bueno en cuanto a número de visitantes y volúmenes de ocupación para los hoteles de la comarca, y los negocios de turismo rural también hacen un balance positivo. Eso sí, advierten de que el gasto en restauración se ha resentido, tanto por efecto de la inflación como porque hay menos reservas de familias con niños pequeños, que son las que acostumbran a consumir más en el alojamiento.

Elena Gondar, de Casa do Sear (Sanxenxo) apunta que, «el verano fue bueno, pero sí notamos menos consumo en restauración». Por un lado, la situación económica y el encarecimiento general de la vida hacen que muchas personas traten de seguir viajando, pero a cambio de gastar menos en el destino. Además, Gondar empieza a notar los efectos de la caída de la natalidad acumulada desde hace década y media.

La desaparición de los Bonos Turísticos de la Xunta preocupa al sector

Recuerda que, en sus orígenes, el público mayoritario de su negocio en temporada alta eran familias con niños pequeños; sin embargo, en la actualidad, hay cada vez menos grupos de este tipo. «Este verano hemos tenido muchos días todas las habitaciones ocupadas por parejas», explica. Y este es un tipo de viajero que al no tener las ataduras de los niños de corta edad se desplazan más y a menudo comen o cenan fuera de sus hoteles o casas rurales.

En cualquier caso, el sentir generalizado en el turismo rural de Arousa es que la campaña estival ha sido buena. Así lo apuntan por ejemplo los otros tres establecimientos de O Salnés que participan como la Casa do Sear en el Outono Gastronómico: Casal de Folgueiras, de Meis; y Casal do Umia y A Pastora, de Cambados.

«En nuestro caso, la campaña fue un poco mejor que la de 2025», señalan en Casal do Umia. Por su parte, Uxía, Rial, de Casal de Folgueiras, afirma que «el verano ha sido bueno, prácticamente igual al del año pasado». Entre julio y agosto, los huéspedes del turismo rural de O Salnés son principalmente españoles, con estancias medias de entre tres y cinco noches. El perfil del viajero varía en junio y septiembre, cuando ya hay más extranjeros. Las casas situadas más cerca de los Caminos de Santiago también trabajan en gran medida con peregrinos llegados de fuera de España.

Eso sí, la práctica totalidad de las personas que participan en el Outono Gastronómico son gallegos. «Es un turismo de cercanía, muy tranquilo», resume Uxía Rial.

Elena Gondar cree que el programa funcionará bien este año, pero por otra parte no oculta su preocupación por la desaparición de los Bonos Turísticos, que la Xunta de Galicia sacó varios años seguidos después de la pandemia de covid precisamente para echar una mano al sector.

«Yo confío en que el Outono Gastronómico vaya bien, pero sí es verdad que estos años fue un producto muy ligado al Bono Turístico, y puede ser que haya gente que en vez de hacer tres escapadas otros años porque tenía el bono, este año solo haga una», advierte la responsable de la Casa do Sear.

Gastronomía y relax

La receta del Outono Gastronómico es combinar la buena gastronomía con una o dos noches de alojamiento y experiencias que priman el relax y el contacto con la naturaleza. Hay diferentes packs, según la duración (una o dos noches) o el número de viajeros, desde una persona sola hasta una familia con dos niños. El objetivo es fomentar las escapadas de fin de semana en una época del año en la que se puede disfrutar de forma cómoda y tranquila del patrimonio y la naturaleza gallegos, y echar así una mano a negocios que, sin ese reclamo, difícilmente podrían permanecer abiertos una vez pasado el puente del Pilar.

Cada casa participante ofrece dos menús, con productos y recetas de temporada o típicos de cada región. En Casal do Umia, por ejemplo, lo que más venden en el Outono Gastronómico son los platos con pescados y mariscos, como las volandeiras, el pulpo o el chopo. En Casal de Folgeiras sale mucho la lubina al horno con cítricos.

Todos los negocios de O Salnés adheridos este año al Outono Gastronómico son veteranos en el programa. Casa do Sear participó en dos fases distintas. La primera vez, cuando la Xunta puso a funcionar el producto, lo dejaron al poco tiempo, porque no les estaba funcionando bien.

Noticias relacionadas

Sin embargo, después de la pandemia decidieron darle una segunda oportunidad, y están encantados. «La verdad es que estos últimos años los resultados han sido muy positivos», explica Elena Gondar.