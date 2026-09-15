La Sociedade Galega de Historia Natural alerta sobre el impacto de la represa en especies como la anguila

La represa construida en el río Umia para garantizar agua dulce para el campo de golf de A Toxa y su urbanización sigue sumando detractores. Entre ellos se encuentra la Sociedade Galega de Historia Natural, entidad que participó en la concentración del domingo y que alerta sobre los problemas que ya estaría causando esta construcción en el cauce fluvial. Una de las cuestiones que más reseñan desde la SGHN es que la represa interrumpe los ciclos migratorios de especies como la trucha común, la lamprea o una especie en peligro crítico de extinción como es la anguila. De hecho, desde el colectivo no dudan en señalara que, el día de la concentración, era apreciable la presencia de angulas muertas en el cauce fluvial

La construcción de una represa como esta «supone un corte en el cauce y en la continuidad de los ecosistemas, se corta el ciclo de las especies y produce condiciones donde las especies exóticas como un pez americano llamado ‘black bass’ o el cangrejo de río americano se hagan especialmente fuertes, al desequilibrar los hábitats autóctonos».

Insisten en que una represa como la que se ha construido en el río Umia también «establece condiciones idóneas para la proliferación de bacterias contaminadoras que pudren las aguas y destruyen los ecosistemas acuáticos, tal y como se observa estos días», en los que se ha cerrado al baño, hasta en dos ocadsiones, la playa fluvial de Cabanelas.

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A la construcción de la represa, el río Umia suma muchos otros problemas que empiezan con la sequía, con una caída muy importante del caudal de agua, hasta los constantes vertidos que sufre, especialmente en las proximidades de Cabanelas, donde el pozo de bombeo del piorno y la propia EDAR acaban vertiendo residuos que son evidentes debido al escaso caudal del río. En solventar los problemas del pozo de bombeo de O Piorno, la Xunta se gastó un millón de euros, pero las obras de ampliación de ese pozo de poco sirvieron durante las inundaciones del invierno. n