Somos Ribadumia denuncia el abandono de la Carballeira tras la Festa do Pan

Somos Ribadumia ha denunciado la situación de «abandono» en la que se encontraría la Carballeira de Ribadumia tras la celebración de la Festa do Pan. Este evento se celebró el pasado 8 de agosto, pero «cinco semanas después, el escenario continúa montado, permanecen en la zona varias vallas municipales, e incluso, sigue colocado el cartel que nunca el cierre de la carretera por la celebración de la fiesta».

En torno a los bancos y en todo el espacio del recinto «puede apreciarse también la presencia de envases y distintos restos de basura acumulada». A mayores, Somos también alerta de algo que considera preocupante, la existencia de otro roble afectado por la misma enfermedad que ya se ha llevado por delante una docena de árboles en los últimos años. Somos lamenta que «la única solución del grupo de gobierno sea no hacer nada cuando este ejemplar debería ser examinado por técnicos ya».