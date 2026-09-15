Limpieza
Somos Ribadumia denuncia el abandono de la Carballeira tras la Festa do Pan
Alertan sobre la situación de uno de los robles, afectado por una enfermedad
Somos Ribadumia ha denunciado la situación de «abandono» en la que se encontraría la Carballeira de Ribadumia tras la celebración de la Festa do Pan. Este evento se celebró el pasado 8 de agosto, pero «cinco semanas después, el escenario continúa montado, permanecen en la zona varias vallas municipales, e incluso, sigue colocado el cartel que nunca el cierre de la carretera por la celebración de la fiesta».
En torno a los bancos y en todo el espacio del recinto «puede apreciarse también la presencia de envases y distintos restos de basura acumulada». A mayores, Somos también alerta de algo que considera preocupante, la existencia de otro roble afectado por la misma enfermedad que ya se ha llevado por delante una docena de árboles en los últimos años. Somos lamenta que «la única solución del grupo de gobierno sea no hacer nada cuando este ejemplar debería ser examinado por técnicos ya».
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove
- El descenso de la venta de vino impide llegar a los 50 millones de kilos de uva en la DO Rías Baixas
- Gardacostas incauta un millar de artes ilegales, casi 300 kilos de pescado y marisco y otra embarcación
- Vilaxoán ya es la cuarta lonja más importante de Galicia en ventas de almeja y berberecho
- Denuncias cruzadas en el juzgado por la concesión del bar de la Aldea Labrega
- Los vecinos claman contra los vertidos y la maleza del río de O Con
- Una lección de ciencia y una tonelada de sardinas para despedir el Revenidas
- La Xunta plantea prorrogar hasta 2029 el Plan General de Explotación Marisquera para facilitar la recuperación de los bancos