Reconocimiento
La Real Academia Galega de Ciencias condecora a un ingeniero con origen cambadés
Aunque nacido en Madrid, él mismo destaca sus raíces maternas en sus primeras palabras de agradecimiento
El catedrático Leandro Alejano Monge es uno de los cinco científicos gallegos cuya trayectoria será reconocida por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). Se trata del descendiente de una cambadesa que trabaja en la Escola de Minas e Enerxía de la Universidade de Vigo. En concreto, recibirá la medalla Isidro Parga Pondal por «ser una de las ingeniería más destacadas de la ingenería de minas y de la mecánica de rocas tanto en el contexto estatal como internacional».
Aunque nacido en Madrid, él mismo destacó el origen de su madre y el hecho de ser profesor en una universidad pública gallega en sus primeras palabras de agradecimiento por este «gran honor». Reconoce «30 años formando a jóvenes que lograron grandes logros en el ámbito de la minería y el comportamiento de los macizos rocosos», añadió.
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