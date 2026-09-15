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Literatura

El presidente de Amigos de Valle Inclán gana el Eurostars de narrativa de viaje

José María Paz Gago recibe 35.000 euros por su manuscrito «Regreso a Kangala»

José María Paz Gago.

José María Paz Gago. / FdV

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Anxo Martínez

Vilanova

El 21 premio Eurostars Hotels de narrativa de viajes ha recaído en el ourensano José María Paz Gago, que es presidente de la asociación de Amigos de Valle Inclán.

Paz Gago obtuvo el premio por el manuscrito «Regreso a Kangala», en el que rememora sus experiencias en África.

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El premio está dotado con 35.000 euros, y se harán dos ediciones del libro, a cargo del prestigioso sello RBA.

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