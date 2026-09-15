Polémica política
El PP de Cambados pide reprobar al alcalde por el pleno de los festivos y Lago le invita a ir a la moción de censura
El socialista le reclama que «dejen los teatrillos, sean valientes y se alíen con su archienemigo Abal»
El PP de Cambados no abandona sus quejas por la convocatoria del pleno de los festivos en horario laboral y ha presentado una moción para reprobar al alcalde. Es una figura simbólica y sin repercusión jurídica que para el protagonista, Samuel Lago, «es un paripé» y le anima a «dejar de tomar el pelo a los vecinos, a ser valientes, dejarse de teatrillos y que se alíen con su archienemigo Abal y presenten una moción de censura», declaró, respecto al edil de Pode expulsado y llave de gobierno.
Así reaccionó el regidor en cuanto tuvo en sus manos una iniciativa que ni siquiera había desvelado aún el grupo de Sabela Fole. En ella, estiran la queja planteada ese mismo viernes y secundada también por Pode, indicando que se convocó de «manera torticera» y que ven un «grave ataque directo y muy peligroso a la democracia» con el fin de «cambiar la configuración de la Corporación tratando de dificultar la asistencia» de sus concejales, pues, mantienen la imposibilidad de que siete de ellos tuvieran tiempo de maniobrar para ir.
Además, la popular cree que «es una falta de respecto a lo que votaron los vecinos» y una «muestra de la extrema debilidad y absoluta incapacidad del alcalde y del gobierno».
El socialista defendió la legalidad del pleno y negó estrategia alguna, desvelando que incluso llevaban preparada una enmienda para incorporar el lunes de Pascua que les gustaba a ellos: «Los cambadeses deberían saber que esa supuesta estrategia consistía precisamente en aceptar su propuesta».
Es más, cree que son los populares quienes actúan así: «Su posición ya no era defender una alternativa, era impedir el acuerdo» y los vecinos «podían quedarse sin sus festivos locales». Considera que no acudir «fue su decisión» y que ahora «quieren convertir su ausencia en una conspiración democrática del alcalde», añadió, recordando que villas donde gobiernan, como Vilanova y Sanxenxo, tienen plenos de mañana. «No se le impidió ejercer su derecho como concejales, se convocó dentro de la legalidad», sentenció.
Lago plantea que si no alcanzan para la moción de censura, hagan una «oposición seria, responsable y constructiva» porque los vecinos «merecen propuestas y soluciones, no una batalla política interminable». Es más, le invita a «presentar propuesta útiles» y si las consideran «positiva», le asegura que las apoyarán.
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