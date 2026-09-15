Política local
El PP de Cambados se atribuye méritos por la residencia y el BNG exige que sea 100% pública
El socio del tripartito avanza que no aceptará un modelo de cesión de terrenos a una empresa privada
El PPde Cambados asegura que su portavoz, Sabela Fole tuvo un «papel fundamental», con «gestiones discretas», para que la Xunta incluyera Cambados en el paquete de nuevas residencias. Así, exige al Concello que «abandone la política de quejas y excusas», como llama al hecho de que el gobierno autonómico no le recibiera nunca y, de hecho, la elección fue una sorpresa en cierto modo. Le pide que «se ponga las pilas», pues tiene «absoluto temor» a que «desperdicie esta oportunidad, como tristemente sucedió con tantas otras», para que, en el plazo de un mes, se adhiera al plan y en un año tenga los terrenos.
De momento, el tripartito no sabe cómo tendrán que ser y el socio del BNG ha pedido todo el expediente a través de su grupo parlamentario, pues recela de este tipo de anuncios. Quiere conocer la «letra pequeña», pues «sería anómalo que nos pidieran el cien por cien de los terrenos para cedérselos a una empresa privada», explica su portavoz, Liso González, y avanza que «no vamos a pasar por una residencia que no sea de gestión y propiedad 100% pública porque no se puede hacer negocio con nuestros mayores».
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