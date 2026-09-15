Cultura
Meis se echa a caminar para preparar el Camino de Santiago
El Concello impulsa una andaina entre O Grove y Cambados para entrenar a los vecinos de cara al próximo Xacobeo 2027
Hace unos años, vecinos de Meis fueron caminando desde el municipio hasta Santiago para reclamar diferentes mejoras para el centro de salud. Aquella iniciativa dejó un importante poso en las personas que participaron y el Concello, con la proximidad del Xacobeo, ha decidido fomentar el ejercicio y las andainas para conocer la comarca y así prepararse para llegar a Santiago el próximo año.
Marta Giráldez presentó la primera de estas andainas en el día de ayer, un recorrido que se desarrollará entre O Grove y Cambados, un total de 22 kilómetros bastante llanos que se realizarán en la jornada del 27 de septiembre, con salida desde el municipio meco a las 9.00 horas. La alcaldesa de Meis espera contar con más de medio centenar de participantes que ya pueden inscribirse en la Oficina Municipal de Información Xuvenil (Omix).
La andaina entre Cambados y O Grove no será la última de estas iniciativas, ya que se está trabajando en la elaboración de otros itinerarios por la comarca de O_Salnés a fin de que «podamos ir conociendo diferentes puntos y prepararnos adecuadamente para el reto de conseguir la Compostelana durante el Xacobeo 2027».
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