Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inflación en GaliciaAmnistía PuigdemontGrada de Gol BalaídosCrimen en PonteareasEstreno Celta Europa LeagueForo Faro Educa
instagramlinkedin

Nuevo destino

El jefe del Seprona en Vilagarcía pasa al Servicio Marítimo

En 2019 recibió la cruz de plata al Mérito Civil

Héctor García Coello.

Héctor García Coello. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Anxo Martínez

Vilagarcía

El responsable del Seprona en Vilagarcía, Héctor García Coello, se traslada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Este martes fue su último día de trabajo al frente del equipo arousano del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), en el que García Coello desempeñó sus funciones durante los 18 últimos años.

El cabo Héctor García Coello recibió en 2019 la cruz de plata del Mérito Civil, y fue voluntario en la tragedia de la dana de Valencia. Sus compañeros le han despedido con un sentido homenaje en redes sociales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents