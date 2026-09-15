Nuevo destino
El jefe del Seprona en Vilagarcía pasa al Servicio Marítimo
En 2019 recibió la cruz de plata al Mérito Civil
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Vilagarcía
El responsable del Seprona en Vilagarcía, Héctor García Coello, se traslada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Este martes fue su último día de trabajo al frente del equipo arousano del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), en el que García Coello desempeñó sus funciones durante los 18 últimos años.
El cabo Héctor García Coello recibió en 2019 la cruz de plata del Mérito Civil, y fue voluntario en la tragedia de la dana de Valencia. Sus compañeros le han despedido con un sentido homenaje en redes sociales.
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